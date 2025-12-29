Envían a prisión a delincuentes que captaron y asesinaron a un turista ruso en Turbaco, Bolívar

La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez, los posibles responsables de contactar a extranjeros por aplicaciones virtuales de citas, pactar encuentros en sectores turísticos de Cartagena (Bolívar) y posteriormente trasladarlos a Turbaco (Bolívar) para arrebatarles las pertenencias o desocuparles las cuentas bancarias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En uno de los eventos delictivos conocidos, ocurrió el pasado 2 de octubre, donde presuntamente le causaron la muerte a un ciudadano ruso. La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir otro lugar. Durante el recorrido otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor.

Las evidencias recopiladas indican que el extranjero opuso resistencia y fue atacado con arma cortopunzante, estrangulado, su cuerpo incinerado y abandonado en una finca.

En seis meses este grupo delincuencial habría hurtado a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador. En ese sentido, un fiscal especializado de la Seccional Bolívar los imputó, de acuerdo con su posible participación, por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas; y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Barco Chaverra aceptó los cargos en su contra

Por disposición de un juez de control de garantías los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Turbaco y Bayunca (Bolívar), Sincelejo (Sucre) y Soacha (Cundinamarca). En los procedimientos se incautaron ocho tarjetas bancarias internacionales que pertenecerían a los afectados.