“Enredo en Navidad” la nueva serie en formato vertical de Lifetime y VIP 2000 TV

Lifetime en alianza con VIP 2000 TV, presentó a la prensa internacional en un evento virtual “Enredo en Navidad”, su primera serie en formato vertical producida especialmente para plataformas digitales. Esta co-producción, rodada en Miami, combina el espíritu festivo de las clásicas historias navideñas con un enfoque moderno, ágil y pensado para el público conectado de hoy.

Compuesta por 46 episodios breves de entre 60 y 90 segundos, la serie es dinámica y cargada de emoción, “Enredo en Navidad” reinterpreta la clásica comedia romántica de temporada en un formato pensado para disfrutarse desde cualquier dispositivo. Los primeros 14 episodios promocionales ya están disponibles en ReelShort. Además, podrán verse también en el canal de YouTube de Lifetime.

El elenco está formado por Francis Rodríguez (Clara), Claudio de la Torre (Alejandro), Rebeca Herrera (Ligia) y Héctor Peña (Rafael), quienes no solo dan vida a los protagonistas de la serie, sino que además son los encargados de llevar a la pantalla una historia que promete sorprender a los seguidores del formato vertical con un mensaje que revela que el amor verdadero nace cuando dejamos de perseguir lo que creemos necesitar y aceptamos lo que realmente nos hace bien.

“Estamos muy orgullosos de coproducir nuevamente con Lifetime en esta apuesta donde por primera vez producimos una serie navideña en vertical en la ciudad de Miami. Nosotros queremos entrar en el nicho Premium de este contenido. Lo hemos logrado con las otras series que estamos realizando y estamos seguros de que esta apuesta a la época más entrañable del año será un hit digital”, expresó Roxana Rotundo, CEO de VIP 2000 TV.

“Enredo en Navidad” comienza cuando después de ser abandonado en el altar, Alejandro (Claudio de la Torre) viaja a la finca Los Laureles para esconderse del mundo y sobrevivir al ridículo de su fallida boda. Lo que no sabe es que la finca está ocupada por Clara (Francis Rodríguez), su administradora: una mujer cálida, encantadoramente sarcástica y emocionalmente más fuerte de lo que admite. Su encuentro es un desastre: ella piensa que él es un intruso y él cree que está completamente solo para sufrir en paz.

Atrapados por obligación, rodeados de decoración navideña y alcohol mal repartido, comienzan una convivencia que va de los golpes, gritos y sarcasmos al cariño, la curiosidad y una inesperada complicidad. Pero cuando los sentimientos comienzan a nacer, irrumpe la tormenta perfecta: aparece Ligia (Rebeca Herrera), la exnovia que lo dejó plantado, acompañada por Rafael (Héctor Peña), el mejor amigo de Alejandro, quien parece demasiado cómodo a su lado. Se inicia así una semana explosiva: falsas parejas, celos, secretos, capítulos abiertos, traiciones ocultas y una guerra emocional donde nadie sabe realmente qué siente… hasta que es casi demasiado tarde.

