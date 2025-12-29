Emergencia en Villa del Rosario: ruptura de tubo afectó a más de 40 familias. / Foto: Camilo Picón.

Villa del Rosario

La ruptura de un tubo del sistema de acueducto en el barrio San Gregorio, en el municipio de Villa del Rosario, dejó afectadas nueve viviendas y perjudicó a cerca de 40 familias, además de una fábrica de calzado. Por fortuna, la emergencia no dejó personas lesionadas.

Según Henry Francisco Arenas, presidente de la Junta de Acción Comunal, el hecho ocurrió el sábado hacia las 7:30 de la noche, cuando se presentó la ruptura del tubo madre del acueducto metropolitano. “Esto afectó nueve viviendas y a más de 40 familias, entre ellas adultos mayores, niños y mujeres en estado de embarazo”, señaló.

Arenas indicó que los “afectados perdieron enseres como camas, colchonetas y electrodomésticos, debido a que el agua ingresó a las viviendas acompañada de lodo y piedras”.

“Estamos pidiendo a las autoridades competentes que se apersonen de la situación, que vengan al sitio, hagan el balance de los daños y se pongan en los zapatos de nosotros”, agregó el líder comunal.

La Policía Metropolitana de Cúcuta y el Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia. Se espera que las autoridades locales adopten medidas para atender a las familias afectadas y evaluar los daños ocasionados.