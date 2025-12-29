Ecopetrol condena hechos en el campo Tibú tras derrame e incineración de vehículo

Norte de Santander.

Ecopetrol rechazó las acciones violentas registradas en la zona norte del campo Tibú, en el Catatumbo, donde desde el 25 de diciembre se presentan confrontaciones entre grupos armados organizados que terminaron afectando infraestructura petrolera y poniendo en riesgo al personal que atendía la contingencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, los enfrentamientos ocasionaron “la afectación de una línea de transferencia de crudo por impactos de armas de fuego”, lo que generó “pérdida de contención y derrame de hidrocarburos, afectando suelo y vegetación”.

Ante esta situación, la empresa indicó que, en cumplimiento de su responsabilidad ambiental, el pasado 27 de diciembre desplazó personal técnico para atender la emergencia, logrando “la reparación de la línea y contener el derrame de crudo”.

Sin embargo, la compañía advirtió que, al momento de retirarse del área, los trabajadores fueron obligados por desconocidos a abandonar los dos vehículos en los que se movilizaban, en el mismo punto donde se realizaron las reparaciones.

Posteriormente, “uno de los automotores fue incinerado en medio de nuevas confrontaciones armadas”, según precisó Ecopetrol en el pronunciamiento.

La empresa recordó que esta zona del campo Tibú tiene las operaciones suspendidas desde el mes de octubre, debido a la “compleja situación de orden público” que persiste en el territorio, lo cual ha impedido el desarrollo normal de las actividades petroleras.

Finalmente, Ecopetrol señaló que mantiene un trabajo articulado con las autoridades locales, departamentales y nacionales, así como con la Fuerza Pública, para “evaluar las condiciones que permitan la reactivación segura de la zona norte del campo Tibú”.

En ese sentido, hizo un llamado a garantizar la seguridad en la región y a respetar los derechos humanos en el Catatumbo, en medio del deterioro del orden público que sigue afectando a comunidades y a la infraestructura estratégica.