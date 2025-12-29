Dos hombres fueron asesinados en ataques sicariales en Cúcuta. / Foto: Cortesía para Caracol Radio.

Cúcuta

Dos hechos violentos se registraron en menos de una hora en la ciudad de Cúcuta. El primero ocurrió al interior de un establecimiento comercial ubicado en la calle 2, entre las avenidas 8 y 9, en el barrio El Callejón, en el centro de la ciudad, donde un hombre fue asesinado.

Por el momento, la víctima permanece sin identificar. La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Cúcuta realizó la inspección técnica al cadáver e inició las investigaciones para establecer los móviles del crimen.

Minutos después, se presentó un segundo ataque sicarial a las afueras de un reconocido conjunto residencial del barrio Prados del Este, cerca de la vía que conduce a la avenida Demetrio Mendoza. En este hecho, un hombre fue asesinado tras ser atacado a disparos por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer estos homicidios y dar con los responsables.

