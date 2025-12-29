El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Despedida pública no va acorde a lo que ella soñaba”: Wendy Bouchard, amiga de Brigitte Bardot

En conversación con La W, Wendy Bouchard, periodista francesa de radio y televisión y amiga de Brigitte Bardot, afirmó que una despedida pública no corresponde a los deseos de la artista, pues estaba alejada de las multitudes y los medios.

“Es una decisión que está en manos del equipo de la Fundación Bardot porque ella había dejado claro en su testamento que quería ser enterrada en la Madag, pero, teniendo en cuenta las circunstancias, tendría que ser en el cementerio marino”, dijo.

Acerca de la despedida pública, Bouchard señaló que eso no corresponde a lo que Bardot soñaba, pues la caracterizaba la simplicidad, el estar lejos de las grandes multitudes y de los medios.

¿Brigitte Bardot se cansaba de los hombres?

Según señaló Bouchard, ella tenía la visión de que las parejas cambian. “Ella no podía quedarse con un mismo hombre porque no era la misma, pero en sus últimos años agradeció estar con su esposo”.

