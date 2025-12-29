Cemento País llevó alegría y bienestar a la comunidad de Aguas Prietas, en Turbaco

Con sonrisas, juegos y momentos de unión familiar, Cemento País realizó una jornada especial en la comunidad de Aguas Prietas, zona de influencia de su planta en Turbaco, reafirmando su compromiso con el bienestar social y el desarrollo comunitario.

Durante la actividad, niños y familias participaron en espacios recreativos y recibieron regalos, en una iniciativa que buscó fortalecer los lazos con la comunidad y brindar alegría, especialmente a los más pequeños.

“Para nosotros es fundamental mantener un compromiso real y permanente con las comunidades que nos rodean. Nuestro propósito es generar bienestar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, expresó Alexander Buitrago, gerente administrativo de Cemento País.

Esta jornada hace parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial de la compañía, a través del cual se impulsan acciones que promueven el desarrollo integral de las comunidades donde opera. Cemento País ratifica así su compromiso de seguir construyendo región con sentido social y cercanía humana.