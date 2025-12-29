Cartagena: Capturan a alias ‘El Yosmar’, señalado de cometer un homicidio en Navidad

La oportuna reacción policial, facilitó la captura de ‘el Yosmar’, de 32 años, natural de Venezuela, puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de homicidio, a la espera de las audiencias ante un juez de control de garantías.

El miércoles 24 de diciembre de 2025, a las 9:45 pm, en el barrio Arroz Barato, se registró un hecho de intolerancia, donde de acuerdo a las verificaciones realizadas, el hoy capturado, en compañía de otro sujeto, presuntamente, participaron en el homicidio de Jhon Jairo Angulo Arnedo, de 40 años, natural de Cartagena. La víctima, recibió varias heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladado a un Centro Médico, donde minutos después se produce su deceso.

El occiso tenía seis anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar (2019, 2021 y 2024), tráfico de estupefacientes (2015) y daño en bien ajeno (2009).

En desarrollo de las labores de verificación, las patrullas de vigilancia encontraron el arma empleada en el homicidio, abandonada en inmediaciones del lugar de los hechos.

Por su parte, el señor coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, logrando la captura de 131 presuntos homicidas.

“En el marco del ‘Plan Cazador’, continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y por supuesto la Alcaldía Distrital, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.