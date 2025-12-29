Cae sujeto que exigía dinero a una mujer en Cartagena a cambio de no difundir fotografías privadas

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, sigue implacable contra el delito de extorsión en la ciudad de Cartagena, logrando la captura en flagrancia de “El William”, de 23 años, quien amenazaba a su víctima con publicar fotografías íntimas sino pagaba la suma de 500 mil pesos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima, una mujer de 20 años, desesperada de las constantes amenazas por parte de este particular y con temor de que el victimario revelara fotos de su intimidad, contactó mediante la línea 165 a los funcionarios del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA).

Inmediatamente un grupo de investigadores especializados oportunamente recepcionó esta denuncia y procediendo a tomar todos los elementos materiales probatorios del caso, para luego controladamente desplegar un operativo antiextorsión, en un sector del barrio Fredonia, donde dan con la captura de esta persona momentos en que la víctima le entregaba la suma de 350 mil pesos.

La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde está siendo procesado por el delito de extorsión y en las próximas horas un juez de control de garantías legalizará su captura y determinará la imposición de medida por estos hechos.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión.

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, en lo corrido del año, se han capturado 54 personas por el delito de extorsión, por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco.