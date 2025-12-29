Boyacá en alerta amarilla por heladas, incendios forestales y riesgo de desabastecimiento de agua

Con la llegada del fin de año, el departamento de Boyacá enfrenta un marcado contraste climático: mientras en algunos municipios persisten las lluvias, en otros se registra una intensa ola de calor y, durante las madrugadas, ya se sienten las heladas propias de esta temporada, generando afectaciones en el sector agropecuario y aumentando el riesgo de emergencias.

Así lo confirmó Julián Andrés Hernández, director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDGRD), quien informó que 44 municipios del departamento se encuentran en alerta amarilla por heladas, principalmente en zonas altas y rurales.

“Estamos atravesando una transición climática compleja. Pasamos de una segunda temporada de lluvias a una posible época seca, lo que genera heladas en la madrugada, fuertes soleadas en el día e impactos directos sobre cultivos, ganadería y comunidades vulnerables”, explicó Hernández.

El funcionario señaló que las heladas se presentan con mayor intensidad entre las 2:00 y 4:00 de la mañana, afectando especialmente a municipios de provincias como Sugamuxi, Centro y Tundama.

“Estas heladas están generando daños importantes en la agricultura y la ganadería. Por eso hemos venido adelantando campañas preventivas con alcaldes, organismos de socorro y el sector agropecuario, orientando a campesinos sobre cómo mitigar los impactos”, indicó.

Incendios forestales en aumento

En paralelo, la temporada seca ha incrementado el riesgo de incendios forestales. A la fecha, 27 municipios de Boyacá han reportado emergencias por incendios, las cuales han sido atendidas de manera articulada con los organismos de socorro.

“Hemos atendido 27 incendios forestales en municipios como Oicatá, Ventaquemada, Campohermoso, Betéitiva, Labranza Grande, Aquitania, Ramiriquí, Sogamoso, Muzo y Chinavita, entre otros. En Labranza Grande, por ejemplo, se registró una afectación cercana a las 10 hectáreas de vegetación”, precisó el director.

Hernández destacó el trabajo de los 53 cuerpos de bomberos del departamento, así como el apoyo con carrotanques y equipos especializados para controlar y liquidar las conflagraciones.

“La mayoría de estos incendios se originan en las llamadas ‘quemas controladas’, que realmente no lo son. Una quema se sale fácilmente de control y termina afectando la flora, la fauna y los ecosistemas”, advirtió.

Por esta razón, desde la UDGRD se impulsa la campaña “Cero Incendios, Cero Quemas”, haciendo un llamado a la ciudadanía a evitar fogatas, quemas agrícolas y prácticas de riesgo, especialmente en esta época de fuertes vientos y altas temperaturas.

Riesgo de desabastecimiento de agua

El director también alertó sobre situaciones de desabastecimiento de agua que ya comienzan a presentarse en algunos municipios del departamento.

“Tenemos equipos listos para apoyar con carrotanques a las comunidades que lo requieran. Municipios como Nobsa, Santana, Motavita y San Pablo de Borbur han solicitado apoyo, ya sea por sequía o por afectaciones en las redes de acueducto”, señaló.

Municipios en alerta amarilla por heladas

Los municipios que actualmente se encuentran en alerta amarilla por heladas son: Tunja, Aquitania, Arcabuco, Belén, Betéitiva, Busbanzá, Caldas, Cerinza, Chíquiza, Chivatá Ciénega, Cómbita, Corrales, Cucaita, Cuitiva, Duitama, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Iza, Tota, Paipa, Paz de Río, Pesca, Ráquira, Sáchica, Samacá, San Miguel de Sema, Santa Rosa de Viterbo, Siachoque, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Soracá, Tasco, Tibasosa, Tópaga, Tuta, Tutazá, Ventaquemada, Viracachá.

“El llamado es a estar muy atentos a las alertas del IDEAM, proteger los cultivos, la ganadería y cuidar a la población más vulnerable. Desde la Unidad Departamental seguimos trabajando de manera permanente para acompañar a los boyacenses y mitigar los riesgos”, concluyó Julián Andrés Hernández.

Las autoridades reiteran la importancia de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana para evitar emergencias mayores durante esta compleja temporada climática en el departamento.