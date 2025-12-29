Bebé herido con arma traumática durante asalto en Neiva está fuera de peligro

Momentos de pánico vivió una familia en el barrio La Trinidad, al norte de Neiva, tras ser víctima de un violento atraco durante el fin de semana. Sobre las 8:30 p. m., la pareja se movilizaba en motocicleta junto a su bebé de cinco meses cuando fue interceptada por dos delincuentes.

Según informó el Coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva (MENEV), los sujetos intimidaron a las víctimas con armas traumáticas para despojarlas de sus pertenencias. En medio del asalto, uno de los adultos intentó resistirse, lo que provocó que los agresores accionaran el arma en repetidas ocasiones.

Como resultado, dos personas resultaron heridas, entre ellas el menor de edad. El bebé fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del sector, donde recibió atención inicial, y posteriormente remitido al Hospital Universitario de Neiva. Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra estable y fuera de peligro, permaneciendo en observación médica.

Reacción de las autoridades

Tras el hecho, la Policía Nacional desplegó un operativo en la zona con unidades de la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, para adelantar las labores judiciales que permitan identificar y capturar a los responsables. Horas más tarde, las pertenencias robadas fueron recuperadas y devueltas a la familia afectada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso y así fortalecer la seguridad en este sector de la capital huilense.

