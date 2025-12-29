Balance de movilidad en Ibagué: 106 comparendos y 17 heridos durante el fin de semana

Ibagué

Durante el pasado fin de semana, el Cuerpo de Agentes de Tránsito de Ibagué desplegó una serie de operativos estratégicos en diversos puntos neurálgicos de la capital tolimense. Estas acciones de control, diseñadas para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas, culminaron con la imposición de 106 órdenes de comparendo, reflejando una intensa actividad de vigilancia por parte de las autoridades locales.

Entre las faltas más frecuentes detectadas por los agentes destacan el abandono de vehículos en vía pública y la ausencia de la documentación reglamentaria para circular. No obstante, las autoridades manifestaron especial preocupación por la persistencia del transporte ilegal de pasajeros y el reporte de cuatro conductores que fueron sorprendidos operando sus vehículos bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo la integridad de la ciudadanía.

En cuanto a la siniestralidad, el balance del fin de semana registró un total de ocho accidentes de tránsito. Estos incidentes dejaron un saldo de 17 personas lesionadas, quienes recibieron la atención médica correspondiente. Las cifras subrayan la vulnerabilidad de los actores viales y la necesidad de reforzar las medidas de prevención para reducir el número de heridos en las calles de la ciudad.

Ante este panorama, Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad, instó a los ibaguereños a adoptar una conducta más responsable al volante. El funcionario enfatizó la importancia de respetar los límites de velocidad y acatar las señales de tránsito, recordando que la precaución es el factor determinante para salvaguardar la vida y mejorar la convivencia en las vías públicas.