Aumento del salario mínimo tendría bajo impacto en Norte de Santander por alta informalidad

Salario mínimo 2026: ¿Qué implicaciones tendría un aumento de más del 20%? Análisis

Norte de Santander.

A pocas horas de que el gobierno nacional expida el decreto que definirá el aumento del salario mínimo para 2026, crece el debate por los borradores que plantean un incremento de hasta el 23%, una cifra que genera expectativas y preocupaciones en las regiones.

Para el economista cucuteño Cristian Méndez, aunque el gobierno ha venido impulsando aumentos significativos del salario mínimo, un incremento de ese nivel tendría efectos limitados en territorios como Norte de Santander.

“Estamos hablando de una región con niveles de informalidad cercanos al 65 o 70%. En ese contexto, el salario mínimo no se fija ni se aplica de manera real”, explicó en entrevista con Caracol Radio.

Méndez señaló que, de concretarse un aumento del 23%, el salario mínimo, sumado al auxilio de transporte, podría ubicarse alrededor de los 2.140.000 pesos, lo que representaría un incremento considerable frente al año anterior.

Sin embargo, advirtió que los mayores beneficios se concentrarían en ciudades con una estructura laboral más formal.

“Los impactos más fuertes se dan en territorios como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, donde hay mayor industria y empleo formal”, sostuvo.

El economista también alertó sobre los posibles riesgos macroeconómicos de un aumento elevado.

“Desde la teoría económica, un incremento considerable del salario mínimo puede generar presiones inflacionarias”, indicó.

Frente a las razones que podrían llevar al Ejecutivo a fijar un aumento de ese nivel, Méndez aseguró que la decisión responde tanto a un enfoque económico como a un contexto político. “El gobierno tiene una visión cercana a la escuela keynesiana, que busca fortalecer la demanda de los trabajadores, pero también es el último año del presidente Gustavo Petro, en la antesala de un año electoral”, afirmó.

No obstante, insistió en que el verdadero reto para regiones como Norte de Santander no está en el monto del salario mínimo, sino en la estructura del mercado laboral.

“Mientras no se fortalezca el aparato productivo y la industria, la mayoría de trabajadores seguirá por fuera de cualquier impacto real del salario mínimo”, concluyó.