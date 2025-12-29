Asesinatos de uniformados desatan alerta por presunta filtración de datos en Cúcuta

Imagen referencia de soldados del Ejército Nacional / Foto: GettyImages / NurPhoto

Cúcuta.

Los asesinatos de un soldado del Ejército y de un subintendente de la Policía, ocurridos durante el fin de semana en Cúcuta y su área metropolitana, encendieron las alarmas por un posible seguimiento previo a integrantes de la Fuerza Pública fuera de servicio.

La denuncia fue hecha por Lisbeth Díaz, presidenta de la organización Damas Verde Olivo, quien aseguró que información sensible como direcciones de residencia, números de identificación y datos familiares de policías, militares, pensionados y viudas estaría en manos de grupos armados ilegales.

“Hay información que se ha infiltrado. Con estos hechos confirmamos que ese riesgo sí es una realidad”, afirmó Díaz en entrevista con Caracol Radio.

Según la defensora de derechos humanos, ambos crímenes tienen un elemento común: las víctimas no se encontraban en servicio ni portaban armas al momento de los ataques. “Los dos uniformados no estaban laborando.

El policía estaba en descanso, con su familia, y aun así lo asesinan y hieren a un menor de edad”, señaló.

Díaz advirtió que esta situación no solo pone en riesgo a los uniformados, sino también a sus núcleos familiares.

“Están atacando a personas que no estaban armadas ni cumpliendo funciones. Esto es una violación grave a los derechos humanos”, sostuvo.

La líder también cuestionó la ausencia de esquemas de protección para líderes sociales y familias de la Fuerza Pública en Norte de Santander.

“Nos toca cuidarnos solos. No contamos con protección, a pesar de las amenazas y del desplazamiento que hemos sufrido”, afirmó.

Ante el deterioro de la seguridad, Díaz hizo un llamado directo a los mandos policiales del departamento para que se adopten medidas de autoprotección.

“Solicitamos que se autorice a los uniformados portar su arma de dotación en sus viviendas, porque hoy ni siquiera pueden descansar con tranquilidad”, dijo.

Finalmente, exigió acciones concretas por parte del gobierno nacional frente a la situación de orden público en el departamento.

“No podemos seguir normalizando la muerte y el derramamiento de sangre. Norte de Santander necesita acciones contundentes”, concluyó.