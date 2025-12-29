Alcaldía de Cartagena ratifica garantías laborales para cocheros en transición eléctrica

La Alcaldía Mayor de Cartagena realizó este lunes la reunión programada con el gremio de cocheros tradicionales, dando continuidad al ejercicio de diálogo directo adelantado la noche del domingo en el Centro Histórico. El encuentro permitió reiterar las alternativas laborales, de formación y acompañamiento que el Distrito ha dispuesto para garantizar mejores condiciones de vida a las familias que han derivado su sustento de esta actividad, en el marco del proceso de transición de los coches de tracción animal a carrozas eléctricas.

El espacio, liderado por la Secretaría General, se desarrolló como parte de una estrategia sostenida de concertación, orientada a que la transformación del modelo turístico se dé de manera incluyente y con beneficios para la ciudadanía, los trabajadores del sector y el bienestar animal.

“Este es un proceso que hemos construido con diálogo permanente. Nuestro compromiso es que ningún cochero quede por fuera de las alternativas que el Distrito está ofreciendo. Queremos que esta transición se traduzca en estabilidad y oportunidades reales para quienes durante años han hecho parte de esta actividad”, señaló la secretaria general, María Patricia Porras, al insistir en que la Administración Distrital mantiene abiertas todas las puertas para escuchar y acompañar al gremio.

En la jornada participaron, además, el secretario de Hacienda, Haroldo Fortich; la directora de Talento Humano, Yira Morales, y el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), José Ricaurte, quienes expusieron las rutas de vinculación al Distrito, los procesos de capacitación, las opciones de emprendimiento y las acciones institucionales previstas para asegurar una transición gradual y responsable.

Desde el gremio, los cocheros valoraron el espacio y el enfoque del proceso. Cristóbal Morelo Ochoa, uno de los representantes del sector, reconoció el momento que vive la ciudad y expresó la disposición de varios trabajadores para sumarse al cambio. “Cartagena está dando un paso hacia adelante y nosotros queremos ser parte de esa modernidad que se está construyendo. Agradecemos a la Alcaldía por escucharnos y por la oferta que nos están presentando”, afirmó.

Por su parte, Yira Morales, directora administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena, reiteró que las puertas de la Administración Distrital continúan abiertas para quienes, tradicionalmente, han derivado su sustento de esa actividad.

“Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena nos encontramos con un grupo de cocheros en el Edificio Castellana Real, quienes han sido citados para poder iniciar su proceso de vinculación laboral con la Alcaldía de Cartagena. Tememos que recordar que el proceso de transición de coches halados por caballos hacia carrozas eléctricas hoy es una realidad, a través del Decreto 2296, que comienza a regir a partir del día de hoy. El proceso viene socializándose desde 2024, en distintas mesas de concertación, con dueños de caballos, dueños de carrozas, todas las asociaciones. Tenemos la mejor disposición y nuestro único interés es que, de la mano del bienestar animal y un turismo sostenible, los cocheros también dignifiquen su calidad de vida”, destacó Morales.

A su vez, José Ricaurte, director del DATT, explicó que: “continuamos socializando, construyendo, el proceso de socialización en el cual pasamos de vehículos de tracción animal a carruajes eléctricos en la ciudad de Cartagena. Desde el 8 de enero de 2024, hemos estado construyendo todo este proceso de la mano de los propietarios y ahora también con los conductores e ir acordando los diferentes puntos necesarios para poder culminar este proceso de transición. No se quiere dejar por fuera absolutamente a nadie. En esta convocatoria, los conductores de los carruajes anteriores reciben información para inscribirse en las escuelas de manejo y puedan prepararse y vincularse al nuevo proceso y obtener su licencia de conducción. Desde el DATT, hemos estado haciendo reuniones y socializaciones de este proceso, de la mano con la Umata y todo el Distrito, en articulación permanente”.

La Administración Distrital reiteró que este proceso seguirá desarrollándose con acompañamiento institucional, mesas de trabajo y canales abiertos de comunicación, con el objetivo de que la transición hacia un turismo sostenible sea exitosa y redunde en el bienestar común de la ciudad y de quienes han hecho parte histórica de esta actividad turística.