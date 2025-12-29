Al menos 10 lesionados por un choque entre dos vehículos en la autopista Medellín-Bogotá en Sonsón

Sonsón- Antioquia

En la tarde de este lunes se registró un siniestro vial en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Sonsón que dejó varias personas lesionadas y trasladadas al hospital local de Puerto Triunfo en el Magdalena Medio antioqueño.

Según el reporte de la Secretaría de Gobierno de Puerto Triunfo, el siniestro se registró en la entrada al corregimiento La Danta de Sonsón, pero por la cercanía con Puerto Triunfo fueron llevados al hospital de esa población por las ambulancias que atendieron la emergencia. El balance es de 10 personas lesionadas, tres con alguna gravedad, pero quizás la más afectada es una adulta mayor. Estos últimos fueron trasladados a un hospital de La Dorada en el departamento de Caldas.

El accidente se reportó entre un vehículo conocido como campero, que trabaja como servicio público para la ruralidad de Sonsón, y una volqueta que quedó volcada.

Las causas de este siniestro aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, aunque la Policía de Carreteras de manera preliminar indica que el vehículo de transporte público hizo un giro brusco, lo que habría ocasionado el choque.