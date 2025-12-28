Programa COMPI de la gobernación entregó balance de obras ejecutadas en Cartagena y Bolívar

Con más de 50 obras ejecutadas, el programa Construcción de Obras Motivadoras con Participación Integral (COMPI) de la Gobernación de Bolívar se consolida como una de las principales estrategias de fortalecimiento de la infraestructura social en Cartagena y distintos municipios del departamento.

A la fecha, COMPI ha construido más de 4,2 kilómetros de vías pavimentadas y más de 12.200 metros cuadrados de espacio público, impactando de manera directa la movilidad, la recreación y la calidad de vida de miles de familias. Este modelo se distingue por reconocer y valorar el aporte directo de las comunidades, que participan activamente en la ejecución de calles, canchas deportivas y parques en barrios y municipios priorizados.

Durante el gobierno del gobernador Yamil Arana Padauí, el programa ha llevado pavimento a barrios de Cartagena como María Cano, Omaira Sánchez, 11 de Noviembre (Olaya Herrera), Villas de Aranjuez – sector Península, La María, El Pozón – sector Corazón de Jesús, 9 de Abril y Las Américas (Olaya Herrera), entre otros. Algunas de estas obras ya han sido entregadas, mientras que otras se encuentran actualmente en ejecución.

En los municipios de Bolívar, COMPI ha pavimentado calles en El Carmen de Bolívar, Santa Cruz de Mompox, la zona de conurbación de Turbaco, San Juan Nepomuceno, San Estanislao de Kostka y Magangué, donde también avanzan nuevas intervenciones.

Espacio público que transforma comunidades

En materia de espacio público, los más de 12.200 metros cuadrados construidos corresponden a canchas deportivas multifuncionales y parques biosaludables, espacios que hoy promueven la recreación, el deporte, la integración social y la movilidad comunitaria. Magangué se destaca como el municipio con mayor impacto en este componente, fortaleciendo el uso del espacio público como eje de cohesión social.

Comunidad y COMPI: coequiperos para transformar territorios

El programa COMPI se fundamenta en un modelo de trabajo conjunto, en el que la Gobernación de Bolívar aporta materiales, asistencia técnica y supervisión, mientras que las comunidades contribuyen con mano de obra no calificada. Este esquema fortalece el sentido de pertenencia, la organización social y el cuidado de las obras, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que estas intervenciones van mucho más allá de “decirle adiós al barro”, ya que permiten cerrar brechas históricas en infraestructura social, movilidad y espacios de encuentro comunitario.

“Las obras salen más económicas porque no hay intermediarios, lo que nos permite hacer más kilómetros de vía, más parques y más equipamientos comunitarios. El pavimento se convierte así en una verdadera política social que genera inclusión, bienestar y desarrollo territorial”, afirmó el mandatario.

Proyección 2026: más inversión, más impacto

Para el año 2026, el programa COMPI proyecta una inversión superior a $12.800 millones de pesos, destinada a obras de pavimentación y espacio público en Cartagena, Magangué, El Carmen de Bolívar, Mompox, San Jacinto, Mahates, Villanueva, Cicuco, Norosí, Arjona, así como en sectores específicos como Zaragocilla – Progreso I y II, San Fernando – sector La Florida, San Pedro Mártir – Colinas, El Bosque – sector Gustavo Lemaitre, La Quinta, Barrio Sur de Magangué, Pueblo Nuevo, Henequén, La Esperanza, El Hobo, Las Boquillas, Las Palmas, Palenque, Zipacoa, La Peña, Altos del Carmen en Norosí y Belén en San Pablo, en el sur de Bolívar, entre otros territorios priorizados.

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con un desarrollo territorial incluyente, donde la infraestructura se construye con la gente y para la gente, transformando realidades desde lo social.