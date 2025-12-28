Policía de Bolívar refuerza prevención vial con ciclistas en vías nacionales

En el marco de las acciones de prevención y seguridad vial que se desarrollan durante la temporada de navidad y fin de año, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento de Bolívar, adelantó actividades de prevención en la ruta nacional 9005 (Troncal de Occidente), a la altura del kilómetro 96, dirigidas especialmente a ciclistas que transitan por este corredor vial.

La jornada tuvo como objetivo principal reducir la accidentalidad y promover una movilidad segura, teniendo en cuenta el incremento de desplazamientos propios de esta época del año. Durante la actividad se realizaron acciones como la ubicación de áreas de prevención con la oferta institucional en puntos de alta accidentalidad vial y zonas de mayor afluencia de ciclistas, control al uso de elementos de protección personal como casco y chaleco reflectivo, verificación del uso adecuado de elementos de bioseguridad y charlas de sensibilización sobre normas de tránsito.

Como resultado de esta jornada, se logró sensibilizar a un total de 30 ciclistas y se desarrollaron tres campañas preventivas, fortaleciendo la cultura vial y el autocuidado en las vías.

El coronel John Edward Correal Cabezas Comandante Departamento de Policía Bolívar encargado, destacó la importancia de este tipo de actividades y señaló: “En esta temporada de navidad y fin de año hacemos un llamado a todos los actores viales para que adopten comportamientos responsables. La prevención salva vidas y el respeto por las normas de tránsito es fundamental para que las familias puedan disfrutar de estas fechas en tranquilidad”.

La Policía Nacional reitera algunas recomendaciones a los ciclistas y demás usuarios de la vía: utilizar siempre los elementos de protección personal, respetar las señales de tránsito, mantener una adecuada visibilidad mediante prendas reflectivas, evitar distracciones durante la conducción y planificar los desplazamientos con tiempo, especialmente en horarios de alta circulación.

Estas acciones continuarán desarrollándose en diferentes puntos del departamento, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad vial y la protección de la vida durante las festividades de fin de año.