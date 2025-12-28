‘El Juanca’ y ‘El Darwin’, capturados con arma de fuego ilegal en el sur de Cartagena

En desarrollo de planes contra el homicidio, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes tenían en su poder un arma de fuego tipo revólver, en el sur de la ciudad.

En actividades de registro y control en la vía de Mamonal, las patrullas de vigilancia lograron capturar a alias ‘el Juanca’ y ‘el Darwin’, e 18 y 21 años respectivamente, quienes iban a bordo de una motocicleta, encontrándoles en su poder un arma de fuego tipo revólver marca Amadeo Rossi y dos cartuchos para el mismo.

A los capturados, les registran anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el homicidio donde se han capturado 131 personas, incautando 687 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, Subcomandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.