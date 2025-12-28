Distrito de Cartagena socializó transición a carrozas eléctricas con dueños de coches y equinos

En un nuevo espacio de diálogo promovido por la Alcaldía Mayor de Cartagena, el sábado, 27 de diciembre de 2025, se realizó una reunión de socialización con los propietarios de equinos y coches en el marco de la transición a vehículos turísticos de tracción eléctrica en el Centro Histórico de Cartagena de Indias.

El espacio se enfocó en la promoción y oferta de garantías y beneficios a cada una de las partes involucradas, como parte de una iniciativa del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, orientada a promover la sostenibilidad, modernización y ordenamiento del sector turístico del Distrito, propiciando la eliminación de cualquier muestra de maltrato animal.

En medio de la jornada, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, se refirió a los alcances del Decreto 2296 de 2025, que prohíbe, bajo cualquier concepto o finalidad, la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado de la ciudad, luego que empiecen a rodar el primer lote de carrozas eléctricas, el próximo 29 de diciembre.

En la jornada participaron la secretaria general, María Patricia Porras, la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek; el secretario de Hacienda Distrital, Haroldo Fortich González; el director de la Umata, Adolfo Pérez Fonseca; la directora de Talento Humano, Yira Morales Castro; la directora de Corpoturismo, Liliana Rodríguez Hurtado; el director del DATT, José Ricaurte; y José Joaquín Posada, de la Oficina Asesora Jurídica de Cartagena.

Durante la instalación del encuentro, la secretaria General María Patricia Porras Mendoza explicó que el propósito central de este espacio es garantizar un diálogo directo con los actores y presentar de manera clara la propuesta del Distrito. “Este encuentro con los cocheros busca explicar cómo se dará la transición hacia los coches eléctricos, resolver dudas y escuchar las solicitudes de los cocheros, en un proceso que estamos planteando de manera organizada y con alternativas que permitan proteger el bienestar de las familias que dependen de esta actividad”, señaló.

En esta instancia, los representantes del Distrito despejaron las inquietudes que los cocheros tenían con relación a los alcances del Decreto 2296 de 2025, sancionado el pasado 22 de diciembre, el cual prohíbe de manera definitiva la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado, una vez entren en operación los coches eléctricos a partir del 29 de diciembre.

Asimismo, se expusieron aspectos complementarios del Decreto 2258, que regula el sistema de transporte turístico con un cupo máximo de 62 carrozas eléctricas, correspondientes al número de coches tradicionales censados.

El espacio permitió que los asistentes expusieran sus consideraciones, específicamente, frente a los aspectos económicos y laborales en medio del cambio del modelo de operación, así como dudas relacionadas con la asignación de rutas, horarios, uso de los vehículos eléctricos, restricciones para su comercialización y el esquema de transición previsto por el Distrito. Estas inquietudes fueron atendidas por el equipo institucional, que aclaró los lineamientos del decreto.

“Acabamos de terminar una reunión con los propietarios de coches y propietarios de caballos que están ejerciendo la actividad de coches turísticos en la ciudad de Cartagena para hacer la socialización de la transición de esos coches de tracción animal. Hemos escuchado atentamente cada una de sus inquietudes, de sus sugerencias, de sus peticiones y procederemos a evaluarlas para que se concierten con ellos unas alternativas viables de vinculación a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y que la transición, en estos próximos seis meses, sea totalmente un éxito”, dijo María Patricia Porras, secretaria General.

Por su parte, Adolfo Pérez Fonseca, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), resaltó que: “Ha sido exitosa la socialización del Decreto 2296 de 2025, donde prohíbe la circulación de caballos en carrozas, en el Centro Histórico de Cartagena, en ese cordón amurallado. La idea es socializarles a esos propietarios las nuevas rutas y, además de eso, ratificar que seguimos de frente contra el maltrato animal”.

Y añadió: “La idea es que los caballos en el Distrito de Cartagena estén bien, estén sanos, sean bien cuidados y, próximamente, entren en ese periodo de adopción que es lo que queremos, seleccionando cuidadosamente a esos adoptantes responsables. Esos caballos saldrán del bullicio de las calles a las praderas, a fincas, a los lugares tranquilos que se merecen”.

A su vez, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte -DATT avanza en la pruebas prácticas de las nuevas carrozas eléctricas, en donde también tienen participación algunos miembros del gremio de cocheros.

“Luego de dos años en los que se han abierto espacios de diálogo y socialización, y en los que hemos contado con la participación activa del gremio de cocheros, fue posible definir los ajustes necesarios al carruaje eléctrico y consolidar la experiencia de operar un sistema que cumple con las exigencias medioambientales y de seguridad. Gracias a este proceso, hoy podemos manifestar que el proyecto de coches eléctricos logra materializarse. Actualmente, los cocheros que le dijeron sí a la iniciativa cuentan con una experiencia positiva en la operación de estos vehículos, la cual garantiza su seguridad, ofrece mejores condiciones laborales y amplía sus oportunidades de trabajo”, expresó José Ricaurte, director del DATT.

Por su parte, Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo, concluyó:

“Este proceso de socialización reafirma que la transformación del turismo en Cartagena se construye con diálogo, respeto y responsabilidad. La transición hacia coches turísticos eléctricos no solo representa un avance en sostenibilidad y bienestar animal, sino también una oportunidad para dignificar el trabajo de quienes han hecho parte de esta actividad durante años. Desde la Secretaría de Turismo acompañamos este proceso para garantizar que la modernización del sector se traduzca en mejores condiciones laborales, en un turismo más ordenado y en una experiencia coherente con la ciudad de clase mundial que estamos consolidando”.