Decretan toque de queda indefinido en el sector La Paz de San Pablo de Borbur

El toque de queda regirá de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. en un radio de dos kilómetros, con vigilancia permanente de la Policía Nacional.

San Pablo de Borbur

La Alcaldía Municipal de San Pablo de Borbur expidió el Decreto No. 110 del 27 de diciembre de 2025, mediante el cual se establece un toque de queda indefinido en el sector La Paz, como medida para restablecer el orden público tras los graves hechos de violencia registrados en la zona.

Según el decreto, la decisión se tomó luego de que el pasado 26 de diciembre se presentara una asonada en inmediaciones de la bocamina La Paz, vinculada a la empresa Fura Gems, durante el desarrollo de actividades de apoyo policial. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, un grupo de personas atentó contra las instalaciones de la empresa y contra la integridad de los uniformados, lo que obligó a un repliegue táctico y al uso de agentes químicos.

Las autoridades indicaron que, pese a estas acciones, algunos individuos ingresaron al lugar y realizaron extracción irregular de material rocoso y saqueos durante parte de la madrugada, generando afectaciones a la empresa y una grave alteración del orden público en el sector.

La medida fue analizada y adoptada en un Consejo de Seguridad Municipal, con participación de las autoridades competentes, como respuesta inmediata para salvaguardar la vida e integridad del personal policial, así como para prevenir nuevos hechos de violencia.

El decreto establece que el toque de queda aplica dentro de un radio de dos kilómetros a partir de la bocamina La Paz y regirá todos los días desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, de manera indefinida, hasta que se superen las causas que originaron la medida y se restablezca plenamente el orden público.

Durante este horario se restringe la libre circulación de personas, con excepción de los servicios de emergencia, autoridades, personal de salud y casos debidamente justificados. El incumplimiento acarreará sanciones penales, conforme al artículo 368 del Código Penal, y las medidas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

La Policía Nacional será la encargada de la vigilancia, control y cumplimiento del decreto, el cual rige a partir de su expedición y será divulgado por los medios oficiales del municipio.