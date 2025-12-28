Arcoíris en el Asfalto, 29 años de historia promoviendo la defensa del agua y el arte efímero

Pasto-Nariño

Desde muy temprano decenas de personas comenzaron a congregarse en la calle de “El Colorado” en el centro de Pasto en donde hace 29 años nació esta manifestación cultural con el fin de sensibilizar a los pastusos sobre la necesidad de cuidar el agua y evitar su desperdicio como era tradicional en la ciudad, cada día de inocentes.

Con el tiempo este encuentro se volvió multiudinario y la tradicional “Calle del Colorado” se fue quedando pequeña obligando a ampliar el espacio a calles y carreras aledañas.

El “Arcoiris en el Asfalto” bajo el liderazgo de la Fundación Cultural Vía Libre se consolida como uno de los eventos ciudadanos más representativos en la promoción del arte, la conciencia ambiental y la defensa del agua en la ciudad.

La edición 2026 llegó con múltiples actividades para toda la familia, entre ellas escenarios de calle, cuatro esquinas culturales, el Concierto por el Agua y por la Paz, y una extensa intervención artística en las calles, que una vez más serán tomadas por la ciudadanía para llenarlas de color y mensajes en favor del medio ambiente según Ariadna Rosero, integrante de dicha Fundación.

Arcoiris en el Asafalto 2025 . Foto: Cortesía Ampliar

Bajo el eslogan “Agua que nace, territorio que florece”, la organización reafirma su compromiso con la protección del recurso hídrico, causa que ha sido el eje central de esta práctica cultural desde sus inicios. “La defensa del agua ha sido el motor que nos ha permitido sostener este evento durante casi tres décadas”, señalaron los organizadores.

Para esta edición se entregaron 12.000 kits de tizas de manera gratuita. En ediciones anteriores se congregaron entre 15.000 y 18.000 personas.

Desde su creación, Arcoíris en el Asfalto ha logrado generar una profunda conciencia ciudadana sobre el uso responsable del agua, de manera voluntaria y participativa. Hoy, además de la comunidad local, el evento cuenta con la presencia de turistas y nuevas generaciones que reconocen esta manifestación como una tradición propia, dejando atrás prácticas que promovían el desperdicio del recurso hídrico.

De esta manera, Arcoíris en el Asfalto continúa siendo un referente de cultura, arte y compromiso ambiental, demostrando que el espacio público puede transformarse en un escenario de reflexión, expresión y construcción colectiva y ha dado paso a eventos similares como Pinta tu comuna y tu corregimiento en distintos sectores de la ciudad abriendo la programación del Pre- Carnaval de Negros y Blancos.