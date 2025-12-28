Alcaldía de Tibú advierte sobre falsas declaraciones de desplazamiento para acceder a ayudas. Foto: Alcaldía.

Norte de Santander.

La Alcaldía de Tibú alertó sobre la detección de posibles declaraciones falsas de desplazamiento forzado que estarían siendo presentadas con el objetivo de acceder de manera irregular a ayudas y beneficios humanitarios destinados exclusivamente a las verdaderas víctimas del conflicto armado.

A través de un comunicado oficial, la administración municipal informó que, en medio de la actual emergencia humanitaria que vive el municipio por el desplazamiento forzado, se han identificado casos que no corresponderían a situaciones reales de victimización.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron que todas las declaraciones son sometidas a procesos de verificación mediante los filtros y procedimientos establecidos por las entidades competentes.

El alcalde de Tibú, Richar Claro, advirtió que suministrar información falsa constituye una falta grave y puede derivar en investigaciones y acciones legales conforme a la ley.

“Las ayudas están dirigidas únicamente a quienes realmente han sido víctimas del desplazamiento forzado, una situación dolorosa que debe ser tratada con respeto y responsabilidad”, señaló el mandatario.

Desde la administración municipal hicieron un llamado a la honestidad y a la solidaridad, recordando que el desplazamiento forzado afecta de manera directa a campesinos, hombres, mujeres, niñas y niños que hoy enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad, y que cualquier intento de fraude no solo afecta los recursos disponibles, sino que pone en riesgo la atención de quienes verdaderamente lo necesitan.