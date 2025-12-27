Volcamiento en la Troncal de Occidente dejó un muerto cerca a Turbaco

Un vehículo tipo furgón resultó involucrado en un siniestro vial a la altura del sector Aguas Vivas entre las poblaciones de Turbaco y Arjona, al norte de Bolívar.

Lo que se pudo establecer es que el automotor que transportaba alimentos, por una mala maniobra terminó saliéndose de la vía y cochando contra un árbol. Yamil Espinosa Gómez de 30 años y natural del corregimiento de Sincerín es la víctima fatal del suceso, tras quedar presionado en la cabina del carro.

Por su parte, testigos y unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía acudieron al lugar, para realizar la remoción del camión y coordinar el traslado del hoy difunto a un centro asistencial, donde no pudieron salvarle la vida.