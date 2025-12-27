Bogotá

Tome nota: lista de barrios con cortes de luz en Bogotá y Chía para este 27 de diciembre de 2025

Estas suspensiones se deben a labores de mantenimiento y adecuación que adelanta Enel Colombia en las redes eléctricas.

Maria José Castro

Para este sábado, 27 de diciembre, se presentarán interrupciones en el servicio de energía en algunos sectores de Bogotá y en el municipio de Chía, Cundinamarca. Estas suspensiones se deben a labores de mantenimiento y adecuación que adelanta Enel Colombia en las redes eléctricas.

Muchos de estos cortes de luz no serán por todo el día, sino que están programados en diferentes horarios, a lo largo de la jornada, según los trabajos que requieran hacer los técnicos en el cableado, o en otros puntos de energía.

A continuación le dejamos el listado de los barrios y municipios que tendrán cortes de luz durante este día, según la programación publicada por Enel Colombia:

Barrios de Bogotá y municipios cercanos con cortes de luz

Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 41 sur a calle 44 sur entre carrera 79 a carrera 81. Barrio Chucua de la Vaca I.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 39 a carrera 43. Barrio Los Ejidos.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 125 a calle 127 entre carrera 96 a carrera 98. Barrio San Cayetano.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 95 a carrera 97. Barrio Ttes de Colombia.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 54 a carrera 57 entre calle 173 a calle 175. Barrio Villa del Prado.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 17 a calle 19. Municipio de Chía.

Recomendaciones de Enel

Enel Colombia compartió una serie de sugerencias para que los ciudadanos las tengan en cuenta durante los trabajos de mantenimiento y mejora del servicio eléctrico:

  • Proteja sus electrodomésticos:** se recomienda desconectarlos mientras duren las labores, con el fin de evitar daños causados por posibles variaciones en el suministro.
  • Planifique sus actividades:** tenga presente los horarios en los que se realizarán los cortes y organícese con anticipación.
  • Cuide los alimentos:** durante la suspensión del servicio, procure no abrir la nevera con frecuencia para conservar los productos refrigerados en buen estado.
  • Facilite el acceso al personal técnico:** si es necesario, permita el ingreso de los trabajadores de la empresa a edificios, conjuntos residenciales u oficinas para cumplir con los tiempos establecidos.

En caso de dudas sobre la seguridad, Enel Colombia sugiere verificar la identidad del personal comunicándose al número 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

