Tome nota: lista de barrios con cortes de luz en Bogotá y Chía para este 27 de diciembre de 2025

¡Aliste las velas! Este 26 de diciembre hay cortes de luz en x barrios de Bogotá y Cota

Para este sábado, 27 de diciembre, se presentarán interrupciones en el servicio de energía en algunos sectores de Bogotá y en el municipio de Chía, Cundinamarca. Estas suspensiones se deben a labores de mantenimiento y adecuación que adelanta Enel Colombia en las redes eléctricas.

Muchos de estos cortes de luz no serán por todo el día, sino que están programados en diferentes horarios, a lo largo de la jornada, según los trabajos que requieran hacer los técnicos en el cableado, o en otros puntos de energía.

A continuación le dejamos el listado de los barrios y municipios que tendrán cortes de luz durante este día, según la programación publicada por Enel Colombia:

Barrios de Bogotá y municipios cercanos con cortes de luz

Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 41 sur a calle 44 sur entre carrera 79 a carrera 81. Barrio Chucua de la Vaca I.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 39 a carrera 43. Barrio Los Ejidos.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 125 a calle 127 entre carrera 96 a carrera 98. Barrio San Cayetano.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 95 a carrera 97. Barrio Ttes de Colombia.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 54 a carrera 57 entre calle 173 a calle 175. Barrio Villa del Prado.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 17 a calle 19. Municipio de Chía.

Recomendaciones de Enel

Enel Colombia compartió una serie de sugerencias para que los ciudadanos las tengan en cuenta durante los trabajos de mantenimiento y mejora del servicio eléctrico:

Proteja sus electrodomésticos:** se recomienda desconectarlos mientras duren las labores, con el fin de evitar daños causados por posibles variaciones en el suministro.

Planifique sus actividades:** tenga presente los horarios en los que se realizarán los cortes y organícese con anticipación.

Cuide los alimentos:** durante la suspensión del servicio, procure no abrir la nevera con frecuencia para conservar los productos refrigerados en buen estado.

Facilite el acceso al personal técnico:** si es necesario, permita el ingreso de los trabajadores de la empresa a edificios, conjuntos residenciales u oficinas para cumplir con los tiempos establecidos.

En caso de dudas sobre la seguridad, Enel Colombia sugiere verificar la identidad del personal comunicándose al número 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.