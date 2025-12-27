Socha proyecta el regreso de una base militar para reforzar la seguridad

La Alcaldía, el Concejo Municipal, la Gobernación de Boyacá y el Ejército Nacional articulan esfuerzos para devolver la presencia militar permanente al municipio.

Socha

El municipio de Socha avanza en un proyecto clave para fortalecer la seguridad en la provincia de Valderrama: el regreso de una base militar, una iniciativa que hace parte del Plan de Desarrollo Municipal y que busca brindar mayor tranquilidad a la comunidad y a los municipios vecinos.

Así lo confirmó el alcalde Óscar Antonio Hurtado, quien explicó que Socha contó durante años con presencia militar permanente, pero que con el paso del tiempo esta se perdió. “Uno de los puntos más importantes de nuestro Plan de Desarrollo es la seguridad. Hace muchos años teníamos una base militar en el municipio y hoy estamos trabajando para recuperarla”, señaló el mandatario.

De acuerdo con el alcalde, junto al Concejo Municipal se logró identificar un lote y asegurar los recursos necesarios para su compra. Además, el proyecto cuenta con el respaldo de la Gobernación de Boyacá, que se encargará de la construcción de la infraestructura, mientras que el Ejército Nacional, a través del Batallón de Alta Montaña No. 5, aportará el personal que operará la base.

“Socha es la capital de la provincia de Valderrama y es un punto estratégico para prestar seguridad a todos los municipios de la provincia”, afirmó Hurtado, quien destacó la importancia de esta iniciativa en medio de los reportes de orden público que se han registrado en la región.

El alcalde reconoció que la comunidad ha alertado sobre situaciones cercanas y rumores de un posible paro armado en días recientes, pero aseguró que actualmente el municipio cuenta con presencia permanente del Ejército y la Policía. “Gracias a Dios tenemos el acompañamiento constante de la Fuerza Pública, que está muy pendiente de la seguridad de nuestro pueblo”, indicó.

En cuanto a los tiempos del proyecto, Hurtado explicó que en las primeras sesiones del Concejo Municipal, previstas para febrero, se presentará el proyecto de acuerdo que permitirá formalizar la compra del predio y su entrega al Ejército y a la Gobernación. “Los recursos ya están aprobados por el Fondo de Seguridad y el lote está completamente saneado; el trámite que queda es administrativo”, precisó.

Finalmente, el mandatario aseguró que, si todo avanza según lo previsto, la base militar podría entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2026, lo que representaría un refuerzo importante en materia de seguridad para Socha y toda la provincia de Valderrama.