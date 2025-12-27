PES Pedro Romero entregó capital semilla a 500 emprendedores de Cartagena

Para 250 familias cartageneras en situación de pobreza extrema participantes del programa Camino de Oportunidades, el sueño de fortalecer sus proyectos productivos comenzó a convertirse en realidad con la entrega de capital semilla, un impulso decisivo para consolidar sus medios de vida y avanzar con mayor firmeza hacia un futuro digno y sostenible.

Las entregas se realizaron en distintos sectores de la ciudad, entre ellos Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Nelson Mandela, Barú (Santa Ana y Ararca), La Boquilla y Barrios Unidos, como parte de la segunda fase de la cohorte que actualmente se desarrolla en Cartagena gracias a la alianza entre la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES)- Pedro Romero y Opportunity International Colombia.

Las primeras 250 familias beneficiarias pertenecen a los sectores El Pozón, Cerros de Albornoz, Pasacaballos, Faldas de la Popa y Torices, consolidando así una intervención que abarca de manera integral diversos territorios de la ciudad.

Con este segundo grupo, el programa alcanza en su cohorte actual un total de 500 familias impactadas, consolidando un modelo que apuesta por la resiliencia, el fortalecimiento del tejido social y la generación de ingresos como base sólida para romper el ciclo de la pobreza extrema.

La entrega de capital semilla, materializada en activos productivos alineados con los negocios definidos por cada familia, no es una acción aislada, es un hito clave dentro de un proceso que estas familias han venido recorriendo durante meses. Este camino incluye formación técnica y empresarial, acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de habilidades para la generación de ingresos, promoción del ahorro y trabajo comunitario, consolidando así una ruta real y estructurada para transformar sus condiciones de vida.

Jorge Redondo, director del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, destacó: “Culminamos la entrega de todos los activos productivos a las 500 familias con gran satisfacción y orgullo. Más que entregar elementos o herramientas materiales, estamos aportando a la realización de muchos sueños y fortaleciendo las capacidades económicas de mujeres emprendedoras y luchadoras”.

A su vez, Sury Ruiz, gerente del programa de Opportunity International Colombia, señaló: “Camino de Oportunidades es un programa que acompaña a las familias de manera integral, con el objetivo de fortalecer su capacidad para generar ingresos sostenibles, tomar decisiones informadas y construir un proyecto de vida con mayor estabilidad y dignidad”.

Las familias participantes de este segundo grupo desarrollan actividades productivas en sectores como alimentos, refrigeración, belleza, bisutería, comercio de variedades y otros oficios, definidos a partir de diagnósticos previos y procesos formativos. Cada activo entregado responde a planes de negocio construidos de manera participativa y adaptados a la realidad de cada hogar, garantizando pertinencia, impacto y sostenibilidad.

El impacto del programa también se refleja en las voces de sus protagonistas.

Silena Villero Vives, emprendedora de Ararca dedicada a la elaboración de fritos típicos, expresó: “Agradecemos profundamente este apoyo que no solo fue económico, sino también emocional. Nos demostraron que no estamos solos y que hay manos dispuestas a ayudarnos a salir adelante”.

Desde La Boquilla, Lilibet Pérez, emprendedora de La Boquilla en belleza, manifestó: “Llevo más de 19 años con mi negocio y este apoyo llega en el momento justo. Lo necesitaba para trabajar mejor, brindar mayor comodidad a mis clientes y cuidar también mi salud. Estoy muy agradecida con Dios y con ustedes por esta oportunidad.”

Durante el próximo año, las familias seguirán vinculadas a un proceso de acompañamiento con asistencia técnica, que les permitirá avanzar en el fortalecimiento del encadenamiento productivo y comercial.