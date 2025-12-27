Policía y Ejército refuerzan la seguridad en Ibagué: cuatro capturados y cuatro armas incautadas

Ibagué

En las últimas horas, la acción de control de la Policía Metropolitana en coordinación con el Ejército Nacional dejó como resultado la captura de cuatro hombres y la incautación de cuatro armas de fuego —tres revólveres calibre 38 y una pistola Córdoba—, en distintos operativos realizados en las últimas horas en la capital musical de Colombia.

Los procedimientos se desarrollaron en barrios como Florida 3, Mártires, Álamos y Boquerón, donde los uniformados sorprendieron a los capturados portando armas de manera ilegal. En uno de los casos, un individuo intentó huir al notar la presencia policial, pero fue reducido tras una persecución y se le halló en su poder un revólver calibre 38.

Entre los capturados figuran sujetos con múltiples antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto calificado, violencia intrafamiliar y concierto para delinquir.

El coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, destacó que estas acciones hacen parte del plan desarme y de los controles especiales desplegados en la ciudad. “Son cuatro armas menos en las calles y cuatro capturas que reflejan nuestro compromiso con la seguridad. Estos resultados se traducen en la reducción de delitos como homicidios y lesiones personales durante las festividades”, afirmó.

Los capturados y las armas incautadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias de control de garantías para definir su situación judicial.