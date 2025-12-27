Policía y Ejército refuerzan la seguridad en Ibagué: cuatro capturados y cuatro armas incautadas
Estos operativos especiales reforzaron la seguridad en barrios críticos de la capital musical.
Ibagué
En las últimas horas, la acción de control de la Policía Metropolitana en coordinación con el Ejército Nacional dejó como resultado la captura de cuatro hombres y la incautación de cuatro armas de fuego —tres revólveres calibre 38 y una pistola Córdoba—, en distintos operativos realizados en las últimas horas en la capital musical de Colombia.
Los procedimientos se desarrollaron en barrios como Florida 3, Mártires, Álamos y Boquerón, donde los uniformados sorprendieron a los capturados portando armas de manera ilegal. En uno de los casos, un individuo intentó huir al notar la presencia policial, pero fue reducido tras una persecución y se le halló en su poder un revólver calibre 38.
Entre los capturados figuran sujetos con múltiples antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto calificado, violencia intrafamiliar y concierto para delinquir.
El coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, destacó que estas acciones hacen parte del plan desarme y de los controles especiales desplegados en la ciudad. “Son cuatro armas menos en las calles y cuatro capturas que reflejan nuestro compromiso con la seguridad. Estos resultados se traducen en la reducción de delitos como homicidios y lesiones personales durante las festividades”, afirmó.
Los capturados y las armas incautadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias de control de garantías para definir su situación judicial.