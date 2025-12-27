Menor de edad murió por accidente mientras conducía motocicleta entre Zambrano y Plato- Magdalena

Jesús Daniel Caballero de 16 años, es la víctima fatal de un accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica las poblaciones de Zambrano- Bolívar y el municipio de Plato Magdalena.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, el menor se desplazaba en una motocicleta tras departir en un centro recreacional, y por circunstancias que son materia de investigación, fue arrollado por otro vehículo similar llevando la peor parte. Las heridas fueron tan delicadas que terminaron llevándolo al deceso.

De el hoy difunto se pudo establecer que residía en el barrio Juan XXIII de Zambrano, y que era una joven promesa del fútbol. Sus restos mortales fueron enviados a la morgue de Medicina Legal en El Carmen de Bolívar.