Más de 15 mil niños y niñas de Cartagena recibieron regalos durante Novenas de Aguinaldos

¡Una Navidad que guardarán en sus corazones para toda la vida! Durante nueve días, la gestora social, Liliana Majana, su equipo y de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social, recorrieron las 3 localidades de la ciudad para vivir con más de 15 mil niños y niñas las tradicionales Novenas de Aguinaldos.

“Estas Novenas nos permitieron recorrer diferentes barrios y zonas aledañas de Cartagena para encontrarnos como ciudad y llevar alegría a quienes más lo necesitan. Entregar 15.000 regalos no es solo una cifra, es el reflejo del amor, el trabajo en equipo y el compromiso que tenemos con nuestra niñez y sus familias”, afirmó la gestora social, Liliana Majana.

Más de 15 mil niños y niñas de sectores como Olaya Herrera, El Pozón, San José de los Campanos, Colombiatón, Tierra Baja, Manzanillo, Puerto Rey, Villa Gloria, Punta Arena, Santa Ana, Ararca, Barú, Fredonia, entre otros, disfrutaron de estas novenas que incluyeron, además, un show navideño que disfrutaron de inicio a fin.

“Agradecemos a la ciudad, a las diferentes dependencias del Distrito y a las entidades como Av Villas, Fundación Serena del Mar, entre otras, que acudieron a nuestro llamado y participaron activamente en ser parte de nuestras Novenas de Aguinaldos. Esto evidencia que entre todos aportamos para hacer felices a nuestra niñez”, agrega Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

El gran evento de la #SuperNavidad tuvo lugar en el parque más lindo de la ciudad: el Espíritu del Manglar, donde casi 6 mil personas participaron de la Novena de Aguinaldos y se entregaron más de 2 mil 500 regalos a los niños y niñas que nos acompañaron en ese gran espacio.