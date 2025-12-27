Más de 100 artistas en escena tuvo el Mercadito Navideño de Cartagena

Durante 9 días, del 17 al 25 de diciembre, la Plaza de Los Coches fue el escenario de encuentro de cartageneros y turistas, quienes disfrutaron de una variada oferta de gastronomía tradicional navideña, artesanías, moda, accesorios y otros productos de 27 emprendimientos y un invitado especial.

Se destaca que las categorías que registraron mayor movimiento fueron los emprendimientos de gastronomía y repostería.

El Mercadito Navideño fue organizado por la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo. Diariamente, se realizó el rezo de la novena, liderada por gremios aliados del sector turístico. Este año, la participación de los emprendimientos se incrementó un 76%, pasando de 16 (en 2024) a 25 (en 2025).

“Gracias al liderazgo del alcalde Dumek Turbay, y al apoyo estratégico de Fontur, la articulación con los gremios del sector turístico y dependencias del Distrito como IPCC, IDER y Escuela de Gobierno hemos vivido un Mercadito Navideño que superó todas las expectativas en cuanto a convocatoria de emprendimientos, calidad de la oferta, asistencia, ventas, agenda cultural y artística e impacto en la opinión pública. La versión 2026 será un reto que potencie todo lo logrado durante estos 9 días. Gracias a Cartagena y a todos los turistas que participaron activamente de este espacio pensado para vivir la Navidad en La Heroica”, mencionó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Turismo responsable e impulso a la cultura

El Mercadito Navideño hizo parte de la estrategia Vive tu Plaza en Navidad, con el respaldo de Fontur y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca la apropiación de los espacios públicos privilegiando la cultura y el disfrute de las familias.

De igual manera el Mercadito hizo parte de la estrategia que contribuyó a diversificar y complementar la oferta turística para locales y visitantes durante la temporada de Navidad.

En esa misma línea, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC - presentó 21 muestras artísticas navideñas con más de 100 artistas en escena, 7 academias y 7 grupos culturales.

“La agenda navideña contó con especial apoyo a nuestros artistas, quienes con su pasión y talento enriquecieron la experiencia del público. Hoy Cartagena resplandece con su arte, cultura y oportunidades de crecimiento”, destacó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Deporte y cultura ciudadana para los más pequeños

Con el apoyo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER- y de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, se realizaron actividades deportivas, de recreación y de pedagogía para la promoción de la cultura ciudadana, de manera que los niños y niñas pudieran jugar y entretenerse en la plaza, promoviendo el sentido de pertenencia por la ciudad, los valores y la importancia de la Navidad.