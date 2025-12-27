Este fue el nombre más común en Colombia para el 2025: Su significado viene del hebreo y es “amado”

Con el paso de los años y las tendencias, los nombres que se le ponen a los niños y niñas que nacen cada día se van modificando, y es por esta razón que hay nombres los cuales se asocian con personas mayores, pues en la actualidad son muy poco comunes, pero quizás hace algunas décadas eran de los más usados.

Hoy en día, a la hora de tomar la decisión de ponerle un nombre a un bebé, hay opiniones divididas, pues hay quienes optan por poner nombres diferentes y poco comunes, así como hay personas que buscan lo tradicional y seguro, poniendo un nombre no tan llamativo y con el que las demás personas se encuentren más familiarizadas.

Nombres populares en Colombia

Con relación a esto, hay países como Colombia, donde la religión tiene una influencia muy fuerte en los nombres que llevan las personas, principalmente relacionados con personajes de la biblia. Es por esto, que es común encontrar nombres de algunos de los apóstoles como Pedro, Juan, David, Santiago, Mateo, entre otros, mientras que en las mujeres se encuentran algunos como María, Susana, Ana, Sara, entre otros.

Y como no podía ser diferente, esta tendencia sigue estando muy presente entre los colombianos, pues según la información que fue compartida por la Registraduría Nacional, algunos de los anteriormente mencionados integran la lista de los nombres que más se registraron durante el 2025. A continuación encuentra la lista:

David : 26.486 registros.

: 26.486 registros. Sofía : 23.077 registros.

: 23.077 registros. María : 18.858 registros.

: 18.858 registros. José : 16.522 registros.

: 16.522 registros. Andrés : 13.758 registros.

: 13.758 registros. Liam: 11.128 registros.

Según esto, el único nombre que integra esta lista y que no tendría ninguna relación con personajes bíblicos, sería Liam. Mientras que el más común, sería David, un nombre con origen hebreo que significa “el amado”, “el querido”, o relacionado con la biblia, “el preferido de Dios”.

¿Cuál es el nombre más común del mundo?

A pesar de que David es considerado un nombre popular en todo el mundo, el nombre de María, que también se encuentra en esta lista, es considerado el nombre de mujer más común en todo el mundo, pues en compañía de su traducción al inglés (Mary), se ha reconocido como el más popular, principalmente debido a la relación con las culturas cristianas.

Mientras tanto, David y José son reconocidos alrededor del mundo por su misma relación con la religión, sin embargo, el nombre que se ha establecido como el más popular es Mohamed con sus variantes como Muhammad o Mohammad, pues es el nombre más común en el mundo islámico y se estima que lo portan alrededor de 150 millones de personas.

