Distrito de Cartagena avanza con obras de pavimentación en Punta Canoa

La transformación vial también llega a los corregimientos rurales de Cartagena.

En Punta Canoa, el programa Vías para la Felicidad avanza con un frente de obra sin precedentes, que marcará un antes y un después en la movilidad y en la calidad de vida de sus más de 2.500 habitantes. Se trata de la adecuación del segundo acceso principal para esta comunidad, que históricamente solo había contado con una única entrada y salida.

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz está realizando una intervención integral en la Calle 6, la Carrera 10 y un tramo de la Carrera 9, que en conjunto sumarán 1.700 metros lineales de vías nuevas, más de 10 bocacalles y andenes, conformando un circuito vial que conectará de manera directa puntos fundamentales del corregimiento como la iglesia católica, el centro de salud, el parque y otros espacios comunitarios.

La obra se inició el pasado 29 de noviembre y actualmente concentra sus mayores avances en la Calle 6, la primera vía en ser intervenida. A la fecha, ya se han fundido más de 170 metros lineales de pavimento, se mantienen 230 metros en excavación y 190 metros adicionales listos en capa triturada. La meta trazada por el contratista es llegar al 31 de diciembre con 300 metros lineales completamente pavimentados en esta vía.

Este proyecto no solo mejorará la conectividad interna de Punta Canoa, sino que fortalecerá la seguridad vial de sus pobladores y visitantes, facilitará el acceso a servicios sociales y comunitarios, y generará un nuevo circuito para dinamizar la vida cotidiana del corregimiento.

Con este frente de obra, la Alcaldía Mayor de Cartagena ratifica su compromiso de llevar infraestructura digna a todos los rincones de las tres localidades, incluyendo sus corregimientos, y demuestra que Vías para la Felicidad no es solo un programa urbano, sino una apuesta integral por la equidad territorial y el desarrollo con sentido social.