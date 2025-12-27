Diez personas agredieron a la policía en Amagá; tres fueron capturados

Amagá- Antioquia

La Policía Antioquia reportó que un grupo de personas en el área urbana del municipio de Amagá agredieron a varios uniformados que estaban cerrando el perímetro del parque principal y la plaza de mercado. Los agresores se negaron a acatar el cierre y reaccionaron de manera violenta contra los uniformados.

Según el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía Antioquia (E), manifestó que la situación se reportó en la madrugada de este viernes 26 de diciembre, y que además de la agresión verbal y física contra los policías, también hubo daños en bienes del Estado.

“Cuando unidades policiales lideradas por el Sr. comandante de estación adelantaban el cierre preventivo del lugar como parte de las labores de control del orden público en la zona. Durante el procedimiento, un grupo aproximado de 10 personas se negó a acatar la orden policial, reaccionando de manera agresiva, verbal y físicamente contra los uniformados, ocasionando además daños a bienes del Estado. Gracias a la intervención oportuna del personal de apoyo, se logró reestablecer el orden y materializar la captura de tres individuos”, dijo el oficial.

Los detenidos señalados del delito de violencia contra servidor público fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Amagá, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes.