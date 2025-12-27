Crimen en el barrio Bicentenario: sicarios ultimaron a hombre con antecedentes e hirieron a otro

Informó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Bicentenario, sector 78, se presentó el homicidio con arma de fuego de Miguel Enrique Álvarez Ospino, de 32 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso se encontraba departiendo en vía pública con varias personas, cuando llegó un sicario y le disparó en varias ocasiones, falleciendo en el lugar de los hechos.

De acuerdo al reporte oficial, al occiso le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y daño en bien ajeno.

En estos hechos, otro sujeto de 18 años resultó herido de manera colateral, siendo remitido a centro asistencial, donde es valorado por los galenos.

Por su parte, la inspección técnica a cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.