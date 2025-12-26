Xiaomi 17 Ultra: Esta es la supercámara que le quiere montar competencia a los iPhone

Lanzamiento del smartphone Xiaomi 17 Ultra el 25 de diciembre de 2025 en China. Crédito: EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / ANDRES MARTINEZ CASARES

Este año, mientras muchos esperaban la llegada del Xiaomi 16 como nuevo producto cabecera, la marca china decidió sorprender a todos y meterse de lleno en su batalla más ambiciosa, aquella que sostiene con Apple.

Las intenciones de Xiaomi fueron tan claras que el movimiento fue casi obvio para ellos: saltarse el número 16 en sus modelos para competir cabeza a cabeza contra el iPhone 17 y no dar la impresión de tener un año de rezago en tecnología frente a los de Cupertino.

Es así como se completa el despliegue de la nueva generación con la referencia Xiaomi 17 Ultra, luego del previo lanzamiento de los modelos Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max.

Xiaomi 17 Ultra: mejor cámara y batería

El nuevo smartphone de Xiaomi fue lanzado en el mercado chino este 25 de diciembre de 2025, en un evento en el que participó el presidente de la compañía, Lu Weibing, junto con una referencia especial denominada Xiaomi 17 Ultra By Leica.

El reconocimiento a la alianza con la reconocida compañía alemana de instrumentos fotográficos, Leica, no es solo un guiño comercial, dado que, justamente, en el apartado de la cámara está uno de los principales atractivos de este celular.

En ese sentido, como reporta SmartGSM, el Xiaomi 17 Ultra está pensado para los entusiastas de la imagen, puesto que cuenta con las siguientes características:

Sensor principal de 50 megapixeles de 1 pulgada.

Lente telefoto periscópico de 200 megapixeles con zoom óptico continuo.

Cámara ultra gran angular con autofoco de 50 megapixeles.

Todo esto sostenido en un SoC (system on a chip) de última generación como el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5; cuenta con 16 GB de RAM y hasta 7 TB de almacenamiento interno, con el sistema operativo HyperOS 3.0 par Android 16, según informa Xataka.

El portal destaca además la capacidad de su batería de silicio carbono de 6.800 mAh, que garantiza autonomía y buen desempeño; sin embargo, como señala Xataka Movil, habrá que esperar a su llegada al resto del mundo para comprobar si seguirá con estas mismas características íntegras o recortadas.

¿Cuánto cuesta el Xiaomi 17 Ultra y cuándo llegará a Colombia?

Los siguientes son los valores que tendrán los celulares de la serie 17 Ultra de Xiaomi en el mercado chino, los cuales sirven solo como referencia, a espera de conocer las características y valores oficiales para Latinoamérica:

Xiaomi 17 Ultra 12 GB (512 GB): 6999 yuanes = 3.734.200 COP

Xiaomi 17 Ultra 16 GB (512 GB): 7499 yuanes (3.997.800 COP)

Xiaomi 17 Ultra 16 GB (1 TB): 8499 yuanes (4.525.000 COP)

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition 16 GB (512 GB): 7999 yuanes (4.261.400 COP)

16 GB (512 GB): 7999 yuanes (4.261.400 COP) Xiaomi 17 Ultra Leica Edition 16 GB (1 TB): 8999 yuanes (4.788.600 COP)

La fecha de lanzamiento para Latinoamérica aún no está definida, pero se espera que sea en los primeros meses del 2026, dado que el modelo salió al mercado antes de lo esperado, producto de la solicitud de los usuarios de la compañía, que querían poder tenerlo antes del año nuevo chino.