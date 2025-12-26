Wild Brunch regresa a Cartagena para cerrar el año con su edición aniversario

Esta 10 edición aniversario ofrecerá una experiencia day & night que iniciará desde las 4:00 de la tarde, en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, en Getsemaní, el próximo lunes, 29 de diciembre, reuniendo una audiencia cuidadosamente curada, donde la música se vive junto a líderes de la escena cultural, creativa y social del país, así como invitados internacionales, en un entorno diseñado para crear momentos memorables.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Fiel a su espíritu innovador, Wild Brunch incorpora una experiencia sonora cuidadosamente diseñada, con tecnología de sonido de última generación, que acompaña una curaduría musical de alto nivel, junto a performances en vivo, visuales de gran formato, efectos especiales, pólvora y una experiencia de hospitalidad cuidadosamente diseñada.

La apertura del evento estará a cargo de la barranquillera Aria Vega, quien presentará un performance en vivo, marcando el inicio de una jornada especial de aniversario. La programación continuará con un lineup internacional de primer nivel, liderado por Carlita, una de las figuras más influyentes de la escena electrónica y de moda a nivel global.

Tras una década de historia, Wild Brunch reafirma su lugar como uno de los eventos insignia de Cartagena y como una cita obligada dentro del calendario cultural y musical de fin de año en Colombia.

Para boletería, mesas VIP y boat slips, los interesados pueden visitar www.thewildbrunch.com