Un joven fue capturado; intentó fugarse de la estación de policía, pero fue recapturado en Antioquia

Ciudad Bolívar - Antioquia

En la tarde de este viernes 26 de diciembre se reportó una situación que alertó a la población del área urbana del municipio de Ciudad Bolívar en el Suroeste de Antioquia. Un hombre que ya había sido detenido intentó fugarse de la estación de policía, pero en la rápida reacción de los uniformados fue recapturado. Durante esta acción se escucharon varios disparos, pero luego se controló el incidente.

Según la policía, el hombre de 21 años es conocido como alias “Manyoma”; esta persona es presuntamente un coordinador de la venta de estupefacientes en el barrio Pio XII e integraría el grupo ilegal Carne Rancia.

A esta persona se le incautó un revólver con munición para el mismo. Luego de esto se dejó a disposición de la autoridad competente para su judicialización.