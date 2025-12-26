Un año de silencio y dolor: la familia de Sara Michel Vargas Vega sigue esperando verdad y justicia

Un año después de la desaparición y muerte de Sara Michel Vargas Vega, su familia exige celeridad y verdad en el proceso judicial

Sogamoso

Ha pasado un año desde la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Sara Michel Vargas Vega, una niña de tan solo 11 años, y para su familia el tiempo no ha significado alivio. Por el contrario, la ausencia de respuestas claras y la lentitud del proceso judicial mantienen abierto un dolor que se niega a cerrar.

En entrevista con Caracol Radio, Pilar Vega, tía de la menor, relató que este primer aniversario ha sido especialmente difícil, no solo por la ausencia física de la niña, sino por las preguntas que aún siguen sin respuesta. “Ha sido un año muy duro para nosotros como familia materna. El proceso ha sido lento y lo más doloroso es no saber qué pasó realmente, por qué lo hizo y qué lo motivó”, aseguró.

El día que todo cambió

De acuerdo con el relato de la familia, el día de la desaparición Sara Michel salió de su vivienda tras una discusión familiar, una situación que, según Pilar Vega, ocurrió como muchas otras veces sin que nadie imaginara el desenlace. Posteriormente, la menor se encontró con Juan Carlos Rodríguez, primo por parte de la familia paterna.

Meses después, el hombre fue capturado por las autoridades y aceptó cargos por desaparición forzada, sin embargo, hasta el momento no ha entregado detalles sobre lo ocurrido ni ha explicado las razones detrás de los hechos.

“Jamás imaginamos que alguien tan cercano pudiera hacerle daño. Uno confía porque es familia y nunca piensa que la maldad pueda estar tan cerca”, manifestó la tía de la menor, quien reconoció que este hecho cambió para siempre la vida de todos los integrantes de la familia.

Un proceso judicial que avanza lentamente

Aunque el caso continúa en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, la familia asegura que el avance ha sido lento y que aún existen vacíos importantes. “Llevamos un año y todavía falta mucho por esclarecer. Lo poco que sabemos ha sido por audiencias y por informes muy técnicos, pero no hay una verdad completa”, explicó Pilar Vega.

La familiar indicó que actualmente están a la espera de nuevas audiencias, entre ellas las relacionadas con el proceso por feminicidio, pero reconoció que los tiempos judiciales generan frustración. “Como familia estamos atados a lo que las autoridades investigan. No tener respuestas nos deja con una sensación permanente de impotencia”, añadió.

El duelo sin respuestas

El impacto emocional ha sido profundo, especialmente para la familia materna, que asegura no haber tenido una relación cercana con la familia paterna de la menor. “Ni siquiera conocíamos a esta persona. Yo vine a saber quién era en el momento de la desaparición de la niña”, relató.

La falta de información concreta sobre cómo ocurrieron los hechos y qué motivó el crimen ha dificultado el proceso de duelo. “No saber qué pasó realmente no nos permite estar en paz. Es un dolor que se mantiene todos los días”, afirmó.

Un homenaje a la memoria de Sarita

En este primer aniversario, familiares y allegados realizaron una eucaristía en memoria de Sara Michel y visitaron el lugar donde fue hallado su cuerpo, como un acto de recuerdo y despedida.

“Sarita era una niña alegre, amorosa, muy inocente. Le gustaban los animales, el campo y compartir tiempo con su familia. Es muy difícil aceptar que una niña tan especial haya terminado su vida de una forma tan cruel”, recordó.

Pilar Vega aseguró que el recuerdo de la menor permanece vivo en cada miembro de la familia y que el dolor no disminuye con el paso del tiempo. “Es un dolor que no se supera ni con los años. Para su mamá, su abuelita y todos nosotros ha sido muy difícil llevar este duelo”, expresó.

El llamado a las autoridades

La familia reiteró su llamado a las autoridades judiciales para que el proceso avance con mayor celeridad y se esclarezcan completamente los hechos. Insisten en que el caso de Sara Michel no puede quedar en la impunidad y que conocer la verdad es fundamental para poder cerrar este capítulo.

“Esperamos que algún día se sepa toda la verdad y que se haga justicia como realmente debe ser, por la memoria de la niña”, concluyó Pilar Vega.