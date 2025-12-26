Riña en Olaya Herrera termina con un hombre asesinado a tiros

La violencia volvió a sacudir el barrio Olaya Herrera. En el sector 11 de Noviembre, un hombre identificado como Maikol Castro Chaves perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en medio de una confrontación callejera.

El reporte oficial indica que los hechos ocurrieron hacia las 12:50 de la madrugada, cuando, según testimonios de la comunidad, se desató una fuerte riña en la zona. En medio del altercado, Castro Chaves fue atacado con arma de fuego. Aunque fue auxiliado y trasladado de urgencia a un Centro de Atención Primaria (CAP) cercano, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Sobre la víctima, de quien se supo se dedicaba a oficios varios, las autoridades revelaron que contaba con dos anotaciones judiciales: una por porte ilegal de armas de fuego y otra por violencia intrafamiliar.

La Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) se encargó de realizar la inspección técnica al cadáver y ya se encuentra recolectando testimonios en el sector para identificar al responsable de este nuevo hecho de sangre que empaña la semana de celebraciones en Cartagena.