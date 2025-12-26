Recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo ha provocado nuevos desplazamientos de campesinos

Catatumbo

Las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el ELN en la región del Catatumbo han provocado un nuevo desplazamiento masivo de familias campesinas, que han llegado en las últimas horas al municipio de Tibú.

“Alrededor de las 3:00 de la mañana inician unos enfrentamientos entre el ELN y las FARC, sobre la vereda Palmeras, eso es vía el corregimiento de La Gabarra. Allí queda la población en medio de esta situación. Anoche algunas familias del sector lograron salir desplazadas hacia el casco urbano de nuestro municipio", dijo Richar Claro, alcalde del municipio de Tibú.

Agregó que “fueron alrededor de 60 núcleos familiares, de los que hasta el momento hemos logrado caracterizar y activar los protocolos de emergencia para las ayudas de atención humanitaria”.

Los 60 núcleos familiares que representan 187 personas, de las cuales 69 son menores de cero a 17 años.

“A lo largo de todo el año, hemos sufrido varios desplazamientos masivos y nos hemos encontrado con una cantidad de personas en condiciones vulnerables, hemos activado todos los protocolos y atendido administrativamente con el poco presupuesto que tenemos para ello. A la fecha ya no contamos con estos recursos, se nos hace bastante complicado poder tener una capacidad para atenderlos, por eso activamos los protocolos, las solicitudes de subsidiariedad a la unión del departamento, a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, al Gobierno Nacional y cualquier entidad que se quiera sumar a esta atención humanitaria, para que le podamos brindar y garantizar los derechos a la ciudadanía”, concluyó el mandatario de los tibuyanos.

Defensoría del pueblo pide un cese a las hostilidades

“La situación ha sido analizada conjuntamente con las instituciones para disponer de protección y atención humanitaria. Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta en X.

Durante el día se han recrudecido los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33, en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander.



Esta situación generó que un grupo de pobladores se mantengan refugiados del fuego y artefactos explosivos en una… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 25, 2025

Se presume que en las próximas horas puedan llegar más familias desplazadas al casco urbano del municipio de Tibú, por la continuidad de las confrontaciones.

