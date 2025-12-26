”No es necesario tumbar el programa para hacer ajustes”: candidatos a Congreso debaten por Colfuturo

Continúa la discusión política por cuenta de la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de retirar los recursos destinados al programa Colfuturo, se trata de 64.000 millones aproximadamente.

La decisión enfrentó al expresidente del Icetex y candidato a la Cámara de la Alianza Verde, Mauricio Toro, con la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, quien lo señaló de aprovecharse de la discusión para hacer política luego de que él cuestionara el recorte.

Al respecto Toro habló en los micrófonos de La W y el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, salió en defensa de la ministra.

Toro aseguró en La W que “en Colombia solo dieciséis personas por cada millón logran estudiar una maestría o un doctorado. Si se elimina Colfuturo sin reemplazo, el golpe es directo al bono demográfico del país”.

Y manifestó sus dudas sobre la administración del programa, que ahora estaría en manos del Estado, pues abriría una nueva convocatoria de doctorados “sin tercerización”. Para Toro, “esta es la hora en que no conocemos cómo se va a administrar el nuevo fondo, quién lo va a manejar, cuántos recursos hay ni cuáles van a ser las reglas. Eso genera una sensación de desorden”.

Y agregó: “La pregunta no es si lo quieren hacer público, sino cuál es el plan para que no haya un detenimiento. Si no hay transición, van a quedar tres mil jóvenes menos estudiando fuera del país”.

Frente a la argumentación del Gobierno sobre que el programa es “miserable” pues beneficia en su mayoría a los estratos 4, 5 y 6, Toro aseguró que “no es necesario acabar con un programa para hacer los ajustes que se consideran válidos. Si el Gobierno no quiere beneficiar a estratos 5 y 6, se pueden hacer condicionamientos sin tumbar un programa que lleva más de cuarenta y cinco años funcionando”.

Por su parte, Ocampo señaló que “el modelo de inversión pública en Colombia ha mostrado que el acceso a la educación termina siendo un privilegio. No es meritocracia, sino que beneficia a quienes más tienen. Las becas de Colfuturo muestran que solo el 6% llega a estratos 1 y 2, y menos del 20% a estratos 1, 2 y 3. Terminamos dándole recursos públicos a personas que más tienen”.

Y agregó que “no es cierto que exista una meritocracia que permita competir en igualdad de condiciones (…) Aquí nos han hecho creer que la clase media son trabajadores bien pagos, pero no es así. Son obreros mejor pagos que siguen dependiendo del salario, que tienen hipoteca y que pagan con tarjeta de crédito. Eso no es clase media, eso es clase trabajadora”.

