Meses de atracos y pérdidas millonarias: así operaba la banda que azotó supermercados en Medellín

Medellín, Antioquia

La captura de dos presuntos integrantes de una banda dedicada al atraco sistemático de supermercados de cadena en Medellín pone fin —al menos en el plano judicial— a un accionar criminal que durante meses afectó no solo las finanzas del comercio formal, al igual que la tranquilidad de empleados y clientes que vieron cómo espacios cotidianos se convertían en escenarios de violencia armada.

La Alcaldía de Medellín confirmó que, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró la captura y notificación por orden judicial de alias ‘Mandíbula’ (22 años) y ‘Arete’ (27 años), señalados como los principales dinamizadores de esta modalidad delictiva, relacionada principalmente con atracos a establecimientos de la cadena D1. Las pérdidas económicas superarían los 300 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían vinculados con cerca de 200 eventos de atraco, caracterizados por el uso de armas de fuego y un alto nivel de violencia. Uno de ellos, alias ‘Arete’, ya había sido capturado previamente en flagrancia tras resultar herido durante un asalto en el sector de Zamora.

Más allá de las cifras, el caso deja al descubierto una preocupación central para la ciudadanía: la prolongada exposición al delito en espacios de uso cotidiano, donde trabajadores y compradores quedaron en medio de hechos violentos que se repetían sin que la estructura criminal fuera desmantelada de manera temprana.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó el resultado operativo y el impacto de estas capturas en materia de seguridad ciudadana.

“Gracias a un trabajo articulado y contundente de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, se logró la captura de dos personas que eran señaladas de dinamizar una serie sistemática de atracos contra la cadena de supermercados D1, hechos que afectaron de manera directa la seguridad ciudadana y el comercio formal en Medellín”, señaló el funcionario.

Villa Mejía agregó que los capturados deberán responder por hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, y reconoció que su accionar generó temor generalizado.

“Estas personas estarían vinculadas con múltiples atracos, ocasionando pérdidas superiores a los 300 millones de pesos y generando temor tanto entre empleados como clientes debido a la violencia ejercida”, afirmó.

Sin embargo, el caso también abre interrogantes que hoy están en el centro de la conversación ciudadana: ¿qué medidas concretas se implementarán para evitar que estos hechos se repitan en otros comercios?

Desde la Administración Distrital se insiste en que el atraco es una prioridad dentro de la estrategia de seguridad.

“Este resultado reafirma que el delito en Medellín no tiene cabida y que quienes atentan contra el comercio y la tranquilidad de la gente serán perseguidos con todo el rigor de la ley”, concluyó el secretario.

Mientras avanza el proceso judicial, empleados del sector comercial y ciudadanos esperan que el golpe a esta banda no se quede solo en un anuncio, sino que se traduzca en mayor prevención, reacción temprana y protección real en los lugares donde la gente trabaja, compra y vive su día a día.