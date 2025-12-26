Más del 95 % de cobertura en vacunación reporta Antioquia al cierre de 2025

Antioquia

Antioquia cerró el año con coberturas de vacunación superiores al 95 % en la mayoría de los biológicos del esquema regular, según el balance presentado por la Secretaría de Salud e Inclusión Social, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Los mayores niveles de cobertura se registraron en recién nacidos, menores de un año y niños de un año.

Durante 2025, el departamento aplicó más de 254 mil dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla, a pesar de que desde 1997 no se registran casos de esta enfermedad en Antioquia.

La estrategia incluyó jornadas puerta a puerta y el despliegue de equipos móviles en subregiones priorizadas por el Ministerio de Salud, como Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio, consideradas zonas de riesgo.

El informe también evidencia un fortalecimiento en la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niños y adolescentes entre los 9 y 17 años, biológico clave para la prevención de diferentes tipos de cáncer, entre ellos el de cuello uterino, pene y garganta.

A lo largo del año, además, se incorporaron nuevos biológicos al esquema nacional de vacunación, entre ellos la vacuna contra Mpox, tras el brote registrado en el país; la hexavalente, priorizada para recién nacidos con peso menor a 1.500 gramos; y la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, dirigida a mujeres embarazadas a partir de la semana 26 de gestación y disponible en los 125 municipios del departamento.

Según explicó Marcela Arrubla, profesional del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, los resultados responden a un trabajo sostenido que no puede limitarse a un solo año.

“Estamos alcanzando coberturas útiles de vacunación, es decir, superiores al 95 % en algunos de los biológicos más importantes del programa, pero es fundamental que este esfuerzo se mantenga en el tiempo y que la población continúe asistiendo a los servicios de vacunación”, señaló.

Arrubla también advirtió sobre la importancia de mantener los esquemas completos en poblaciones priorizadas, como menores de seis años, adolescentes, adultos mayores y personas con comorbilidades, así como en mujeres gestantes, quienes cuentan con biológicos contra enfermedades como influenza, COVID-19, tosferina y virus respiratorio sincitial.

La Secretaría de Salud e Inclusión Social reiteró el llamado a la ciudadanía para participar en las jornadas nacionales y departamentales de vacunación, completar los esquemas y acudir oportunamente a los servicios de salud.

Las vacunas son gratuitas, seguras y están disponibles en todos los municipios de Antioquia, como una de las principales herramientas para prevenir enfermedades inmunoprevenibles.