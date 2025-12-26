Fue aprobada moción para que ministros de Petro respondan por emergencia económica ante el Congreso

A inicios de esta semana el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, había solicitado la convocatoria urgente de una sesión plenaria del Senado para ejercer control político frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esta solicitud se realizó mediante una carta enviada al presidente del Congreso, Lidio García. En ella, el congresista advirtió que el control político no debe suspenderse durante el receso legislativo y resaltó la importancia de que el país conozca las posiciones de los partidos frente a la decisión del Ejecutivo.

En ese sentido, durante la sesión extra virtual citada para este viernes 26, el Senado de la República aprobó la proposición de llamar a todos los ministros del Gobierno de Gustavo Petro para que rindan un informe ante el Congreso sobre el decreto de Emergencia Económica expedido por el Ejecutivo.

¿El presidente del CNE también será convocado por el Congreso?

El Senado también aprobó una proposición presentada por la senadora Aída Avella, para citar al presidente de El Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, por presuntas irregularidades en la contratación para la capacitación de los testigos electorales de cara a las elecciones de 2026.