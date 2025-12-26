Festival de Oportunidades abrió puertas laborales a más de 8.200 jóvenes en Medellín

Medellín, Antioquia

La iniciativa se desarrolló a través de siete ediciones realizadas en distintos puntos de la ciudad, con recorridos territoriales que permitieron acercar la oferta institucional directamente a las comunidades juveniles.

Las jornadas se llevaron a cabo en espacios como el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4TA), MOVA, el Parque Biblioteca de Belén y en comunas como Doce de Octubre, Villa Hermosa, Manrique, San Javier, Robledo y Buenos Aires, esta última mediante Presupuesto Participativo.

Según explicó el secretario de la Juventud, Ricardo Jaramillo Vélez, el enfoque principal del festival fue promover oportunidades laborales para jóvenes sin experiencia previa.

“Buscamos sumar empresas que ofrezcan vacantes de primer empleo, para que más jóvenes puedan dar su primer paso en el mundo laboral”, señaló el funcionario, al destacar que más de 8.000 personas participaron en las jornadas realizadas durante el año.

En cada encuentro, los asistentes accedieron a bolsas de empleo, asesorías personalizadas en empleabilidad, orientación para entrevistas, emprendimiento, rutas de contratación directa con empresas reconocidas y charlas sobre el mercado laboral, además de la toma gratuita de fotografías profesionales para la hoja de vida. Más de 50 empresas aliadas hicieron parte de esta articulación.

Como complemento, la estrategia incluyó la entrega de la “Guía para impulsar tu búsqueda de trabajo”, un recurso práctico diseñado para orientar a los jóvenes en el inicio de su trayectoria laboral y fortalecer sus herramientas de acceso al empleo.

Las comunas con mayor participación fueron Robledo, San Javier y Belén, seguidas por Doce de Octubre, Villa Hermosa, Manrique y Buenos Aires, todas con más de 500 asistentes, lo que refleja el impacto territorial de esta apuesta por el empleo juvenil en Medellín.