Diócesis de Tibú habilita albergue para atender nueva ola de desplazados

Desplazados en el albergue Papa Francisco de Tibú. / Foto: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Norte de Santander.

La Diócesis de Tibú reactivó el albergue humanitario Papa Francisco para atender a las familias desplazadas por el recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo, luego de los enfrentamientos armados registrados en zona rural del municipio de Tibú.

El obispo de la diócesis, Israel Bravo Cortés, confirmó a Caracol Radio que la emergencia obligó nuevamente a abrir este espacio de atención humanitaria, como ya ha ocurrido en meses anteriores.

“Anoche (25 de diciembre) volvimos a habilitar el albergue Papa Francisco, donde se quedaron más o menos unas 64 personas; esta mañana (26 de diciembre) llegaron otras y ya van alrededor de 74”, explicó.

Según el prelado, el número total de personas desplazadas sería mayor, ya que muchas familias se han refugiado en viviendas de amigos y familiares.

“Los desplazados creo que rondan como 200 personas. Algunos están en el albergue y otros se quedaron donde familiares, esperando a ver cómo evoluciona la situación”, indicó.

Monseñor Bravo Cortés describió las precarias condiciones en las que llegan las familias al casco urbano.

“Llegan fundamentalmente con lo básico: la ropa que tienen encima, los hijos, dos o tres enseres, prácticamente con nada. En el albergue se les brinda alimento, colchonetas y las condiciones mínimas para pasar la noche”, señaló.

La Iglesia reiteró que mantiene el albergue dispuesto para atender a la población afectada mientras persistan los combates y llamó a las autoridades y a los actores armados a permitir que la población civil no siga siendo la principal víctima del conflicto en el Catatumbo.