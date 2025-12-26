Desde el 25 de diciembre se pagará el recargo nocturno desde las 7:00 p. m. a trabajadores en Boyacá

El recargo nocturno será desde las 7:00 p. m.. Imagen de referencia vía Getty Images / AndreyPopov

Boyacá

A partir del 25 de diciembre, las empresas en Boyacá y en todo el país deberán reconocer el recargo nocturno desde las 7:00 de la noche, tras la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, que modifica la jornada laboral nocturna.

Así lo confirmó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá, William Ruiz, quien explicó que el recargo nocturno iniciará con un 35 % adicional, porcentaje que aumentará de manera progresiva en los próximos años hasta llegar al 100 %, conforme a lo establecido en la norma.

“Desde el 25 de diciembre, a partir de las 7:00 de la noche, las empresas están obligadas a pagar el recargo nocturno. Este es un derecho que se recupera para los trabajadores y que se aplicará de manera gradual”, señaló Ruiz.

El dirigente sindical indicó que esta medida beneficiará especialmente a celadores, vigilantes y trabajadores de turnos nocturnos, quienes históricamente han laborado bajo estas jornadas. Agregó que la ley deja sin efecto disposiciones anteriores que redujeron los recargos nocturnos.

En cuanto a la negociación del salario mínimo para 2026, Ruiz afirmó que las centrales obreras ya presentaron sus propuestas y mantienen la expectativa de lograr una concertación con el Gobierno Nacional. De no alcanzarse un acuerdo, el aumento sería definido por decreto presidencial.

“El país necesita un salario vital que realmente le sirva a las familias colombianas. Hoy el salario mínimo no alcanza cuando en un hogar solo trabaja una persona”, puntualizó.

Finalmente, el presidente de la CUT en Boyacá hizo un llamado a la Gobernación y a las alcaldías del departamento para avanzar en la formalización laboral, especialmente en los contratos por prestación de servicios.

“La ley también habla de formalización. No es justo que cientos de trabajadores sigan vinculados por OPS de pocos meses sin estabilidad ni prestaciones sociales”, concluyó.