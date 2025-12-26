Con nueve casos nuevos, aumentó a 27 la cifra de quemados con pólvora en el Tolima

Tolima

Durante la celebración de Navidad se reportaron nueve casos adicionales de quemados con pólvora en el Tolima. Estos nuevos reportes se distribuyen así: cuatro en Ibagué y uno en los municipios de Ambalema, Mariquita, Ortega, El Espinal y Rioblanco, respectivamente.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA), en lo que va de diciembre se han registrado 27 casos de lesiones por pólvora en el departamento. Esta cifra representa una disminución frente a los 32 casos reportados durante el mismo periodo del año anterior.

Perfil de los afectados

Del total de los casos, seis corresponden a menores de 18 años. Asimismo, el reporte detalla que 15 de los 27 afectados son adultos en estado de embriaguez, una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido a la gravedad de las lesiones y la necesidad de hospitalización en varios de los pacientes.

Casos reportados por municipio:

Ibagué: 12 casos

12 casos Fresno: 2 casos

2 casos Rovira: 2 casos

2 casos El Espinal: 2 casos

2 casos Un caso en cada uno de los siguientes municipios: Herveo, El Líbano, San Antonio, Planadas, Ortega, Rioblanco, Ataco, San Sebastián de Mariquita y Ambalema.

“Hacemos un llamado insistente a la no manipulación de pólvora; recordar que está prohibido. Hoy nos debe doler que ya son 27 quemados. Seguimos viendo cómo nuestros menores resultan afectados, en muchos casos sin ser ellos quienes compran la pólvora, sino como víctimas de personas irresponsables que lanzan estos elementos, causando secuelas físicas y psicológicas”, expresó Katherine Rengifo, secretaria de Salud del Tolima.

