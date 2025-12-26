Comerciantes de Cúcuta reportan repunte en ventas durante el cierre de año

Cúcuta

Los comerciantes de Cúcuta esperan cerrar el año con un balance positivo, gracias al aumento en las ventas registrado durante los últimos días de diciembre, impulsado por la temporada navideña y el flujo de visitantes provenientes de Venezuela.

Jiomars Joves, comerciante de la ciudad, aseguró que durante este año las ventas se incrementaron de manera significativa, lo que incluso permitió ampliar los horarios de atención al público. “Las personas están comprando ropa, calzado, juguetes y artículos para mascotas. Este año triplicamos las ventas”, señaló.

El movimiento de ciudadanos venezolanos que ingresan a la ciudad para realizar compras también ha contribuido a la dinamización del comercio local. Según los comerciantes, este flujo ha sido clave para la recuperación del sector tras un año complejo.

“A partir del 20 de diciembre las ventas se triplicaron. Ha sido un año bastante pesado, pero el mes de diciembre ha servido para amortiguar. El movimiento en la frontera nos ha beneficiado a todos, especialmente en el centro de la ciudad”, afirmó Scarlet Montenegro, comerciante.

Por su parte, las autoridades anunciaron que más de 1.500 uniformados de la Policía Nacional estarán desplegados en diferentes zonas comerciales de la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad de comerciantes y compradores durante la temporada de fin de año.